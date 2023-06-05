https://news.day.az/politics/1570606.html Иран просит восстановить работу дипмиссии Азербайджана
Иран просит восстановить работу дипмиссии Азербайджана
От Ирана поступило обращение о восстановлении работы дипломатической миссии Азербайджана в Иране.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Уголовное дело в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране продолжается", - сказал он.
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