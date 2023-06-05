Иран просит восстановить работу дипмиссии Азербайджана

От Ирана поступило обращение о восстановлении работы дипломатической миссии Азербайджана в Иране.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Уголовное дело в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране продолжается", - сказал он.