https://news.day.az/politics/1570620.html Глава МИД рассказал о судьбе азербайджанского студента, задержанного в Иране
Глава МИД рассказал о судьбе азербайджанского студента, задержанного в Иране
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о задержанном в Иране азербайджанском студенте Фариде Сафарли, сообщает в понедельник Day.Az.
Как сказал журналистам министр, сразу после того, как поступила информация о том, что без вести пропал студент Фарид Сафарли, находившийся в Иране, в посольство Ирана была направлена нота в связи с этим.
"Потребовалось достаточно много времени, чтобы прояснить его судьбу. Есть связь между ним и генеральным консульством", - сказал глава МИД.
Он напомнил, что в конце января Азербайджан предупреждал своих граждан относительно поездок в Иран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре