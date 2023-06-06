https://news.day.az/politics/1570900.html Попытка незаконной установки фортификаций армянами на азербайджанских позициях предотвращена - Минобороны
Попытка незаконной установки фортификаций армянами на азербайджанских позициях предотвращена - Минобороны
Члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском, Физулинском и Кяльбаджарском направлениях, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, эти работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении ведомства.
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