Попытка незаконной установки фортификаций армянами на азербайджанских позициях предотвращена

Члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском, Физулинском и Кяльбаджарском направлениях, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, эти работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении ведомства.