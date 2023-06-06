Азербайджан увеличивает ассигнирования на оборону

Для дальнейшего повышения обороноспособности и национальной безопасности Азербайджана из государственного бюджета выделяются дополнительные средства.

Как сообщает во вторник Day.Az, согласно обновленному государственному бюджету на 2023 год, обсуждаемому сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент), на эти цели планируется выделить 1 миллиард 105,0 миллиона манатов, в том числе один миллиард манатов - на расходы по проектам и мероприятиям специального оборонного назначения.

После повышения расходы на оборону и безопасность составят 6 054 844 623 маната.