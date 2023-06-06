https://news.day.az/politics/1570997.html Разблокирование сообщения на Южном Кавказе в фокусе дискуссии представителей ЕС и Армении
Разблокирование сообщения на Южном Кавказе в фокусе дискуссии представителей ЕС и Армении
Вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудил в Ереване со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром перспективы восстановления и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщает пресс-служба правительства Армении, собеседники обсудили региональные развития, в том числе, вопросы, связанные с дальнейшей работой комиссии по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы.
Ранее мы писали о том, что Армения заинтересована в скорейшей делимитации границ.
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