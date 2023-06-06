Разблокирование сообщения на Южном Кавказе в фокусе дискуссии представителей ЕС и Армении

Вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудил в Ереване со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром перспективы восстановления и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, собеседники обсудили региональные развития, в том числе, вопросы, связанные с дальнейшей работой комиссии по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы.

Ранее мы писали о том, что Армения заинтересована в скорейшей делимитации границ.