https://news.day.az/politics/1596639.html В Туркменистане пройдет заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря
В Туркменистане пройдет заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря
Завтра в Туркменистане состоится шестое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Туркменистане.
Отметим, что шестое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря пройдет 11-13 сентября в Ашхабаде (Туркменистан). В обсуждениях примут участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана.
Азербайджан на встрече будет представлять делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым.
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