Терминология "армянский народ Нагорного Карабаха" противоречит территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с антиазербайджанским заявлением, озвученным на слушаниях в Сенате США исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

"Ссылка на отражение в мирном договоре прав и безопасности "армянского народа Нагорного Карабаха" в отношении проживающих в Карабахе армян противоречит территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, поскольку содержит терминологию, целенаправленно используемую Арменией для поощрения сепаратизма на наших территориях. В то же время эта ссылка является неуважением к правам азербайджанцев, которые были изгнаны оттуда в результате политики этнических чисток и геноцида Армении. Мы хотели бы напомнить, что армяне, проживающие в настоящее время в Карабахском регионе, это вовсе не все сегменты населения этого региона", - говорится в комментарии.