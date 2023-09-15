Движение “Талибан” готово обеспечить работу посольства Азербайджана в Афганистане

"Исламский эмират Афганистан" готов обеспечить работу азербайджанского посольства в Кабуле. Об этом заявил пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид в эксклюзивном интервью телеканалу CBC-Azerbaijan, опубликованном в воскресенье, передает Day.Az.

"Мы на сто процентов готовы к открытию азербайджанского посольства в Афганистане. Мы готовы, так скажем, разровнять почву и провести соответствующую работу. Нам в свою очередь также хотелось бы иметь своих представителей в Азербайджане", - подчеркнул официальный представитель талибов.

Полная версия интервью будет опубликована в воскресенье, в 17:00 на канале CBC-Azerbaijan.