https://news.day.az/politics/1598441.html Армяно-Азербайджанский конфликт в контексте мировой геополитики - ИНТЕРВЬЮ Yeni Şafak с Максимом Шевченко
Армяно-Азербайджанский конфликт в контексте мировой геополитики - ИНТЕРВЬЮ Yeni Şafak с Максимом Шевченко
Одним из главных факторов, усложняющих процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, является то, что на Кавказе присутствуют интересы не только трех кавказских республик, но и интересы многих других государств.
Как передает Day.Az, об этом сказал известный российский политолог Максим Шевченко в интервью изданию Yeni Şafak.
Основными темами обсуждения стали ситуация на Южном Кавказе, урегулирование отношений между Азербайджаном и Армений, а также влияние событий в регионе на глобальные геополитические процессы.
С видеозаписью интервью можно ознакомиться по ссылке.
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