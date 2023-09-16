Армяно-Азербайджанский конфликт в контексте мировой геополитики

Одним из главных факторов, усложняющих процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, является то, что на Кавказе присутствуют интересы не только трех кавказских республик, но и интересы многих других государств.

Как передает Day.Az, об этом сказал известный российский политолог Максим Шевченко в интервью изданию Yeni Şafak.

Основными темами обсуждения стали ситуация на Южном Кавказе, урегулирование отношений между Азербайджаном и Армений, а также влияние событий в регионе на глобальные геополитические процессы.

С видеозаписью интервью можно ознакомиться по ссылке.