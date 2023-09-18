В Астрахань прибыла делегация из Азербайджана
В Астрахань приехала делегация из Баку во главе с исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмедом Исмаиловым.
Как сообщает Day.Az, на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным специалисты обсудили вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством.
Астраханскую область с Азербайджаном долгие годы связывают дружественные отношения. Например, в регионе широко отмечалось 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Активно развиваются гуманитарные связи, налаживается торгово-экономическое сотрудничество. Отдельное внимание уделяется сфере молодежной политики.
Губернатор Астраханской области сказал, что надеется, что добрососедские отношения будут укрепляться и дальше. А Ахмед Исмаилов поблагодарил губернатора и выразил уверенность в том, что медиа продолжат тесно сотрудничать.
"Наше общество интересуется русскоязычными медиа. Кроме того, все информационные агентства имеют русскоязычную версию, где мы публикуем материалы и об Астраханской области", - подытожил Исмаилов.
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