В Астрахань прибыла делегация из Азербайджана

В Астрахань приехала делегация из Баку во главе с исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмедом Исмаиловым.

Как сообщает Day.Az, на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным специалисты обсудили вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством.

Астраханскую область с Азербайджаном долгие годы связывают дружественные отношения. Например, в регионе широко отмечалось 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Активно развиваются гуманитарные связи, налаживается торгово-экономическое сотрудничество. Отдельное внимание уделяется сфере молодежной политики.

Губернатор Астраханской области сказал, что надеется, что добрососедские отношения будут укрепляться и дальше. А Ахмед Исмаилов поблагодарил губернатора и выразил уверенность в том, что медиа продолжат тесно сотрудничать.

"Наше общество интересуется русскоязычными медиа. Кроме того, все информационные агентства имеют русскоязычную версию, где мы публикуем материалы и об Астраханской области", - подытожил Исмаилов.