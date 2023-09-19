MEDİA обратилось к журналистам

Агентство развития медиа Азербайджана обратилось к субъектам медиа и журналистам, сообщает во вторник Day.Az.

"Агентство развития медиа Азербайджана призывает субъекты медиа и журналистов не распространять неуточненную информацию, а ссылаться на официальные данные министерства обороны Азербайджана", - говорится в обращении.