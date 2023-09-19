https://news.day.az/politics/1599168.html MEDİA обратилось к журналистам
MEDİA обратилось к журналистам
Агентство развития медиа Азербайджана обратилось к субъектам медиа и журналистам, сообщает во вторник Day.Az.
"Агентство развития медиа Азербайджана призывает субъекты медиа и журналистов не распространять неуточненную информацию, а ссылаться на официальные данные министерства обороны Азербайджана", - говорится в обращении.
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