Главари сепаратистов спрятались в больнице в Ханкенди

Главари сепаратистов укрылись в одном из больниц в Ханкенди.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские источники в соцсетях.

Они таким образом пытаются скрыться от ударов азербайджанской армии, так как прекрасно знают, что азербайджанская армия не целится на гражданские объекты.

Деятельность этого так называемого "штаба" сепаратистов засекречена, так как они боятся местного населения, которое поймет, что их бросили на произвол судьбы.

Отметим, что Азербайджан начал в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера.

В целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.