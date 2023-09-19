Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции

19 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал своего коллегу о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахском регионе Азербайджана.

Яшар Гюлер заявил, что Турция сегодня, как и всегда, рядом с Азербайджаном.