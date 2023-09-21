https://news.day.az/politics/1599757.html Баку опроверг фейк Еревана
Баку опроверг фейк Еревана
Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 20 сентября около 22:50 якобы подразделения азербайджанской армии подвергли обстрелу позиции ВС Армении в Зодском направлении, не соответствует действительности, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию",- сказали в ведомстве.
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