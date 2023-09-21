Баку опроверг фейк Еревана

Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 20 сентября около 22:50 якобы подразделения азербайджанской армии подвергли обстрелу позиции ВС Армении в Зодском направлении, не соответствует действительности, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию",- сказали в ведомстве.