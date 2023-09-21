https://news.day.az/politics/1599917.html Раскрыты подробности прогноза по доходам госбюджета на следующий год
Раскрыты подробности прогноза по доходам госбюджета на следующий год
Ожидается, что доходы госбюджета Азербайджана в следующем году составят 33,765 миллиарда манатов, передает в четверг Day.Az.
Согласно данным министерства финансов, налоговые поступления прогнозируются на уровне 17,965 миллиарда манатов, а неналоговые доходы - 16,070 миллиарда манатов.
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