Азербайджан готов оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения

Азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "X" написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

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