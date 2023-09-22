https://news.day.az/politics/1600243.html Азербайджан готов оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения - Хикмет Гаджиев
Азербайджан готов оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения - Хикмет Гаджиев
Азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "X" написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
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