https://news.day.az/politics/1600251.html Машины Красного Креста направляются из Ханкенди в Ходжавенд, чтобы забрать раненых армян - ВИДЕО
Машины Красного Креста направляются из Ханкенди в Ходжавенд, чтобы забрать раненых армян - ВИДЕО
Шесть автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК) направляются из Ханкенди в Ходжавенд.
Как сообщает в пятницу Day.Az, они заберут раненых армян из больницы Ходжавенда и отправятся обратно.
Азербайджан вновь демонстрирует свой гуманизм, создавая необходимые условия для оказания медицинской помощи раненым.
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