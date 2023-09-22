Машины Красного Креста направляются из Ханкенди в Ходжавенд, чтобы забрать раненых армян

Шесть автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК) направляются из Ханкенди в Ходжавенд.

Как сообщает в пятницу Day.Az, они заберут раненых армян из больницы Ходжавенда и отправятся обратно.

Азербайджан вновь демонстрирует свой гуманизм, создавая необходимые условия для оказания медицинской помощи раненым.