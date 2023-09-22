https://news.day.az/politics/1600343.html Кадры с оставленной сепаратистами боевой позиции близ населенного пункта Джанъятаг Тертерского района - ВИДЕО
Кадры с оставленной сепаратистами боевой позиции близ населенного пункта Джанъятаг Тертерского района - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана распространило кадры с оставленной армянскими сепаратистами боевой позиции близ населенного пункта Джанъятаг Тертерского района Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az.
Представляем вниманию читателей данные кадры.
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