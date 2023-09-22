Кадры с оставленной сепаратистами боевой позиции близ населенного пункта Джанъятаг Тертерского района

Министерство обороны Азербайджана распространило кадры с оставленной армянскими сепаратистами боевой позиции близ населенного пункта Джанъятаг Тертерского района Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az.

Представляем вниманию читателей данные кадры.