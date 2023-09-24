https://news.day.az/politics/1600775.html Стало известно о состоянии азербайджанского депутата Ганиры Пашаевой
Стало известно о состоянии азербайджанского депутата Ганиры Пашаевой
Состояние депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганиры Пашаевой оценивается как средней степени тяжести.
Об этом сообщили Trend близкие депутата, передает Day.Az.
Отметим, что депутат Ганира Пашаева впала в кому. Она госпитализирована в Центральную клиническую больницу.
В настоящее время продолжается ее лечение.
По предварительной версии, депутат впала в кому от лекарства.
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