https://news.day.az/politics/1601386.html Из Горуса в направлении Ханкенди проехали машины скорой помощи в сопровождении Красного Креста - ФОТО
Из Горуса в направлении Ханкенди проехали машины скорой помощи в сопровождении Красного Креста - ФОТО
Из Горуса в направлении Ханкенди проехали машины скорой помощи в сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК).
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, около 20 машин скорой помощи из Армении отправились в Ханкенди по линии МККК.
На пограничном пункте пропуска "Лачин" был проведен осмотр машин скорой помощи. После проверки, во время которой не было обнаружено незаконного груза, машины скорой помощи беспрепятственно проследовали в направлении Ханкенди.
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