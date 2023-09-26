Из Горуса в направлении Ханкенди проехали машины скорой помощи в сопровождении Красного Креста

Из Горуса в направлении Ханкенди проехали машины скорой помощи в сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, около 20 машин скорой помощи из Армении отправились в Ханкенди по линии МККК.

На пограничном пункте пропуска "Лачин" был проведен осмотр машин скорой помощи. После проверки, во время которой не было обнаружено незаконного груза, машины скорой помощи беспрепятственно проследовали в направлении Ханкенди.