Армяне, желающие жить в соответствии с законодательством Азербайджана, будут считаться его гражданами

Армянские жители, желающие жить в соответствии с законодательством Азербайджана, будут считаться его гражданами.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сообщил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

"Они смогут пользоваться всеми услугами, как и другие граждане Азербайджана",- добавил У.Мехтиев