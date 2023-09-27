https://news.day.az/politics/1601792.html Армяне, желающие жить в соответствии с законодательством Азербайджана, будут считаться его гражданами - Ульви Мехтиев
Армяне, желающие жить в соответствии с законодательством Азербайджана, будут считаться его гражданами - Ульви Мехтиев
Армянские жители, желающие жить в соответствии с законодательством Азербайджана, будут считаться его гражданами.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сообщил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.
"Они смогут пользоваться всеми услугами, как и другие граждане Азербайджана",- добавил У.Мехтиев
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре