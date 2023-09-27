https://news.day.az/politics/1601864.html США хотят, чтобы Азербайджан и Армения вернулись за стол переговоров - Госдеп
США хотят, чтобы Азербайджан и Армения вернулись за стол переговоров - Госдеп
США хотят, чтобы Азербайджан и Армения вернулись за стол переговоров.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.
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