На дороге Шуша-Лачин перевернулся бензовоз миротворцев

Вблизи села Туршсу Шушинского района, на автомобильной дороге Шуша-Лачин, перевернулся бензовоз миротворцев, в результате чего загорелись машины принадлежащие армянским жителям, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

"Силы пожарной части Шушинского района Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана были немедленно привлечены к вызову.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что 8-тонный бензовоз "КАМАЗ", принадлежащий миротворческому контингенту РФ, перевернулся на обочине дороги, в результате чего возник пожар.

В ходе инцидента также произошло возгорание автомобилей марки "Hummer" и "Mercedes", принадлежащих армянским гражданам, которые стояли на обочине дороги.

Пожарные потушили огонь и не дали ему распространиться на прилегающие территории", - говорится в сообщении МЧС Азербайджана.