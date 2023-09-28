Хамло Варданян получил обвинение

Возбуждено уголовное дело в отношении Рубена Варданяна, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на СГБ Азербайджана.

Варданяну предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса:

- статья 214.1 - финансирование терроризма

- статья 279.3 - участие в создании или деятельности незаконных вооруженных формирований или групп

- статья 318.1 - незаконное пересечение границы Азербайджана.

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