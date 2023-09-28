https://news.day.az/politics/1601961.html Хамло Варданян получил обвинение
- статья 214.1 - финансирование терроризма
Хамло Варданян получил обвинение
Возбуждено уголовное дело в отношении Рубена Варданяна, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на СГБ Азербайджана.
Варданяну предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- статья 214.1 - финансирование терроризма
- статья 279.3 - участие в создании или деятельности незаконных вооруженных формирований или групп
- статья 318.1 - незаконное пересечение границы Азербайджана.
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