Никол Пашинян - кумир Али Керимли: пример оппозиции к правде, морали, нравственности

Автор: Акпер Гасанов

Я когда-то делал интервью с главой ПНФА Али Керимли. Общение с ним и тогда было сложным, ибо лидер ПНФА всегда отличался готовностью отрицать очевидное, смотреть на мир со своей, низкой точки зрения. В какой-то момент его предсказуемость стала настолько утомительной, что Керимли перестал быть мне интересен, как политик, с которым есть о чем поговорить.

Но за истекшие годы, надо отдать ему должное, он умудрился не раз создавать поводы, вынуждающие реагировать на озвученную им ложь и чушь. И каждое из этих откровений Керимли доказывало, что он находится в радикальной оппозиции не столько к действующей власти, сколько к национальным интересам Азербайджана, к правде, к морали и нравственности.

На сей раз он это доказал, дав длинное и привычно пафосное интервью одному из отечественных интернет-СМИ. Там обнаружилось, что глава ПНФА является открытым членом кружка поклонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Какие только дифирамбы Керимли ему не пел! Вдумайтесь в пикантность ситуации - он назвал армянского премьера очень подготовленным политиком. Да, популист, который не выполнил ни одного из обещаний, данных армянскому народу, вплоть до решения демографической проблемы РА, именуется "подготовленным политиком".

Таковым Керимли называет Никола Пашиняна, который давно превратился в героя мемов. Фраза "Ня олду, Пашинян?" звучит уже далеко за пределами Азербайджана, как символ провальной политики случайного в ней человека. Да, тем самым Керимли доказал справедливость утверждения, что подобное тянется к подобному. Но имеет все же смысл напомнить и о том, что именно Пашинян спровоцировал 44-дневную войну.

Это он устраивал пьяные танцы на равнине Джыдыр-дюзю в Шуше. Это он орал в Ереване, что "Карабах - это Армения и точка". Это он прокладывал дорогу в оккупированный на тот момент Джебраильский район Азербайджана. Это он отказывался от предложений Азербайджана решить конфликт мирным путем. То есть, Али Керимли считает "подготовленным политиком" банального провокатора. Но это еще не все.

Писал ранее и повторю еще раз-28 сентября 2020 года, на заседании Совбеза Армении, премьер-министр Никол Пашинян призвал к нанесению "соразмерного удара по Азербайджану". Таким образом, армянский премьер на правительственном уровне признал вовлеченность Армении в карабахский конфликт, продемонстрировал готовность наносить удары по мирным азербайджанским городам. Они, в итоге, потом имели место.

По Гяндже, Барде, Мингячевиру. В результате чего погибли мирные азербайджанские старики, женщины, дети. Если это и есть пример "подготовленности" Пашиняна, как политика, то как тогда выглядят, по мнению Али Керимли, преступления против мирного азербайджанского населения, военные преступления?! Впрочем, бесполезно ждать от лидера ПНФА честного ответа на простой вопрос.

Ведь он, помимо признания в политической любви к Пашиняну, умудрился совершить попытку обесценивания нашей полной, безоговорочной победы над армянским сепаратизмом, над мировым армянством и его планами. Казалось бы, карабахская хунта уже заявила о самороспуске, военные преступники пойманы и доставлены в Баку, азербайджанская армия уже в Ходжалы, Ходжавенде, Аскеране, Ханкенди. Наш флаг развевается над всей Карабахской экономической зоной! Все, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана восстановлены!

Но у Керимли не поворачивается язык сказать хоть слово благодарности в адрес Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева за блестящую реализацию победоносной стратегии и тактики, которая привела к исторической победе. Хотя журналистка прямо намекала Али Керимли на это и даже несколько удивилась тому, как он и тут умудрился погрузиться в мир собственных глупости, подлости, лжи и лицемерия.

Удивительно ли такое его поведение? Вовсе нет. Ведь Керимли в свое время постоянно "ванговал", что войны не будет, а если и будет, то Азербайджан не сумеет победить. Потом Керимли принялся врать, что руководство страны "чинит препятствия, не хочет возвращения граждан на освобожденные территории". Теперь же, он воспылал политической любовью к премьер-министру Армении Николу Пашиняну и не может признать очевидного - величайшей роли Президента Азербайджана Ильхама Алиева в достижении исторической победы. Это и есть оппозиция к правде, морали, нравственности, к радости азербайджанского народа, к национальным интересам Азербайджана.