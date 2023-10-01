Знаете, что такое армянское враньё?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о банальной лжи армянства, которое не перестает петь одни и те же песенки десятилетиями. Представляем вашему вниманию текст публикации:

"За последние пару месяцев, а особенно за последние недели, часть армян прямо фонтанирует новыми выражениями. Какие только обороты не придумали! Есть международно принятые понятия - вынужденные переселенцы, беженцы, а есть придуманные армянами: насильственно переселенные, отгеноциденные, зверски выселенные... список можно продолжать.

Убили где-нибудь в бытовой драке армянина - геноцид.

Выключили армянскую песню в кафе - геноцид.

Уволили армянина - геноцид.

Выезжают семьи в Армению - насильственная депортация.

Говорят армяне, что выехали добровольно и сами - жертвы пыток.

Говорят "спасибо" азербайджанским полицейским за помощь - национал-предатели и манкурты.

Согласен армянин с Пашиняном - предатель.

Топит за Россию - агент Кремля.

Говорит, что вообще-то не стоило оккупировать территории соседней страны - агент Баку или Анкары.

И так до бесконечности.

Да перестаньте вы уже. Хватит играть в бедных, несчастных овечек. Все вокруг прекрасно все понимают. Вы надоели уже всем, уверяю, ВСЕМ! И в РФ, и в Европе, и в Иране, и даже у нас, на Южном Кавказе. Ладно мы, вы посмотрите, армяне, что говорят о вас даже в Грузии! Никто уже не воспринимает всерьез ваши заявления и слова, даже если вы вдруг говорите правду - потому что до тех пор вас десятки раз ловили на лжи.

Знаете, что такое геноцид?! Погуглите, посмотрите, будете сильно удивлены. То же самое касается и всех остальных нафантазированных вами оборотов.

Ваше настоящее построено на смеси лжи, фантазии и глупости вперемешку с реальными историческими фактами. Вы даже не "Три мушкетера" Александра Дюма, вы - советская экранизация этой книги, такая же далекая от реальных событий.

Ваше прошлое, к слову, не лучше. Куда в последние дни потерялись исторические мифы? Как же ваше "величие", "древность" и "непобедимый дух львов"? Где Араик, Виталий Баласанян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян?

Тоже наверное сидят в подвалах, ждут возможности сбежать. Прямо как те самые героические цари прошлого, которыми армяне так гордятся".