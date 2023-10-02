Успешная операция в Лянкаране - задержаны наркоторговцы - ФОТО
В Лянкяране полиция задержала наркоторговца при попытке продать героин.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления полиции задержали ранее судимого жителя Лянкяранского района Самида Алиева при попытке сбыть наркотические средства.
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что С.Алиев приобрел героин для продажи у ранее судимого жителя Лянкяранского района Буньяда Гейдарова.
Сотрудники полиции задержали Б.Гейдарова. При обыске у него были изъяты 8 кг 300 гр героина. Задержанный признался, что приобрел наркотические средства у проживающего за границей наркоторговца с целью продажи.
Отмечается, что сотрудники Главного управления полиции Лянкяранского района за последний месяц задержали 32 наркоторговца, продолжаются следственные меры.
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