Успешная операция в Лянкаране

В Лянкяране полиция задержала наркоторговца при попытке продать героин.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления полиции задержали ранее судимого жителя Лянкяранского района Самида Алиева при попытке сбыть наркотические средства.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что С.Алиев приобрел героин для продажи у ранее судимого жителя Лянкяранского района Буньяда Гейдарова.

Сотрудники полиции задержали Б.Гейдарова. При обыске у него были изъяты 8 кг 300 гр героина. Задержанный признался, что приобрел наркотические средства у проживающего за границей наркоторговца с целью продажи.

Отмечается, что сотрудники Главного управления полиции Лянкяранского района за последний месяц задержали 32 наркоторговца, продолжаются следственные меры.