Глупые армянские провокаторы "стреляли" в Азербайджан, а попали в ООН

Автор: Байрам Эльшадов

Очередная армянская попытка манипулирования общественным мнением провалилась. Глупость армянской пропаганды безгранична, но, возможно, именно поэтому "гильдия ереванских киносценаристов" из раза в раз порождает все более странные и алогичные аргументы. Последняя попытка ставит вопрос об адекватности армянских второсортных писак.

В этот раз армяне попытались дискредитировать миссию ООН в Карабахе. И даже перечислили дипломатов, которые якобы побывали там. В список вошли дипломаты Турции, России, Венгрии, Пакистана и Албании. Якобы, все эти страны дружественны с Азербайджаном, а поэтому им нельзя верить. Разберем подробнее это утверждение.

Глупость подхода армянских пропагандистов, в первую очередь, заключается в том, что всем понятно, что эта попытка прикрыться от результатов отчета, который, как понимают в Армении, будет для них негативной.

Вторая проблема связана с тем, что никаких дипломатов там не было. Это подтвердили дипломатические источники. В рамках миссии в регион направились сотрудники ООН. И это очень важное различие. Кстати, забавный момент, который является еще одним доказательством надуманности армянской пропаганды. В Азербайджане нет посольства Албании. Да, существует договоренность об открытии миссии в Баку, но в данный момент нет функционирующего посольства Албании. И как можно догадаться, нет в Азербайджане и албанских дипломатов. Нет в Баку, и нет в Карабахе.

Момент номер три. Если руководствовться армянской логикой, то можно доверять отчетам только Армении, Франции и паре других стран, близких к Еревану, потому что только они обладают нейтральной, непредвзятой и самой правильной точкой зрения на ситуацию в Карабахе. В отличии от Армении, у Азербайджана очень хорошие отношения с большинством столиц. А когда имеются спорные моменты, Баку решает вопросы путем сотрудничества, а не "рейдерского захвата" территорий, как практикует Ереван.

А теперь еще один момент, на котором хочется остановиться. Такой дешевой пропагандой Армения ставит под удар не Азербайджан, а ООН. Потому что именно Организация Объедененных Наций ставит на карту свой авторитет в этой ситуации. И если армянские пропагандисты дискредитируют ООН, то кому можно верить? Конечно, ООН критикуют и иногда весьма заслуженно. Но такая организация не станет подставлять себя под удар, слишком высоки ставки.

Армянская пропаганда в очередной раз села в лужу благодаря своей элементарной глупости и неумению думать.