Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе – СПИСОК
Распространена информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 2 октября, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
ОРУЖИЕ
1. Cтрелковое оружие - 2608
2. Гранатометы - 235
3. Пушки и гаубицы - 60
4. Минометы - 64
5. Противотанковое вооружение - 58
6. Вооружение ПВО - 165
TEХНИКА
1. Бронетехника - 31
2. Автомобильная техника - 265
3. Прицепы - 23
4. Вспомогательная техника - 9
БОЕПРИПАСЫ
1. Ракеты - 1700
2. Пушечные и гаубичные снаряды - 5177
3. Зенитно-артиллерийские снаряды - 31771
4. Минометные снаряды - 12806
5. Гранаты - 5880
6. Ручные гранаты - 3068
7. Патроны - 2009970
8. Другие боеприпасы - 5778
ПРИБОРЫ
1. Оптические приборы - 314
2. Другие приборы - 38
СНАРЯЖЕНИЕ
1. Средства индивидуальной экипировки - 1027
2. Установки для различных видов оружия - 15
3. Другие средства экипировки - 3323
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