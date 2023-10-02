Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе

Распространена информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 2 октября, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

ОРУЖИЕ
1. Cтрелковое оружие - 2608

2. Гранатометы - 235

3. Пушки и гаубицы -  60

4. Минометы - 64

5. Противотанковое вооружение - 58

6. Вооружение ПВО - 165
 

TEХНИКА
1. Бронетехника - 31

2. Автомобильная техника - 265

3. Прицепы - 23

4. Вспомогательная техника - 9
 

БОЕПРИПАСЫ
1. Ракеты - 1700

2. Пушечные и гаубичные снаряды - 5177

3. Зенитно-артиллерийские снаряды - 31771

4. Минометные снаряды - 12806

5. Гранаты - 5880

6. Ручные гранаты - 3068

7. Патроны - 2009970

8. Другие боеприпасы - 5778
 

ПРИБОРЫ
1. Оптические приборы - 314

2. Другие приборы - 38
 

СНАРЯЖЕНИЕ
1. Средства индивидуальной экипировки - 1027

2. Установки для различных видов оружия - 15

3. Другие средства экипировки - 3323