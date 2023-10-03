Медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) является одним из основных источников информации для турецких бизнесменов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашад Джабирли в ходе встречи с главой медиаплатформы, заместителем генерального директора АМИ Trend Руфизом Хафизоглу.

"Мы рады реализации совместных проектов с медиаплатформой "Тюркский мир"(Turkic.World)", - сказал Рашад Джабирли.

В рамках встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и деятельность медиаплатформы.

Отметив, что медиаплатформа "Тюркский мир"(Turkic.World) будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией, Руфиз Хафизоглу добавил, что медиаплатформа еще больше расширит рамки деятельности.

"Ожидается, что до конца года будут подписаны новые соглашения о сотрудничестве", - добавил Руфиз Хафизоглу.

Отметим, что делегация "MÜSİAD Азербайджан" посетила офис медиаплатформы Turkic.World.

Во встрече приняли участие председатель правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашад Джабирли, члены правления Гусейн Япар, Мухтерем Оз, Алим Шентюрк, помощник по административным вопросам Ахмед Ахмедлы, заместитель генерального директора АМИ Trend, руководитель медиаплатформы Turkicworld Руфиз Хафизоглу и представитель турецкой "Albayrak Media Group" в Азербайджане Самир Бабаоглу.

Отметим, что медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) начала свою деятельность в 2021 году в результате сотрудничества АМИ Trend и турецкой "Albayrak Media Group" при поддержке помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. Медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) была представлена на медиафоруме Тюркского совета в Стамбуле в 2021 году, а также стала официальным медиапартнером 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum, IBF), организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD). В то же время Turkic.World являлся официальным медиапартнером фестиваля аэрокосмической техники и технологий Teknofest 2022. Наряду с этим, медиапроект Turkic.World также подписал меморандум о партнерстве со Стамбульским торговым университетом, Азербайджанским институтом теологии и Фондом защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH).