https://news.day.az/politics/1603526.html В Баку раскритиковали лживые заявления Катрин Колонны
В Баку раскритиковали лживые заявления Катрин Колонны
Лживые заявления министра иностранных дел Франции Катрин Колонны в ходе визита в Армению о "блокаде" и "вынужденных переселенцах" не служат миру.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "Х" написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Заявление Катрин Колонны "Франция всегда с Арменией" окончательно сорвало все маски в контексте претензий Франции на роль нейтрального посредника", - говорится в публикации.
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