В Баку раскритиковали лживые заявления Катрин Колонны

Лживые заявления министра иностранных дел Франции Катрин Колонны в ходе визита в Армению о "блокаде" и "вынужденных переселенцах" не служат миру.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "Х" написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Заявление Катрин Колонны "Франция всегда с Арменией" окончательно сорвало все маски в контексте претензий Франции на роль нейтрального посредника", - говорится в публикации.