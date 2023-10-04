Захарова жестко ответила на заявления Колонны

Не Франции говорить про обязательства по урегулированию отношений между странами.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания главы МИД Франции в Армении.

"Вчера министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, находясь в Ереване, сделала много громких заявлений о том, что Россия не выполнила какие-то обязательства, как она сказала, по урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией. Не Франции говорить про обязательства. Франция, напомню, была коспонсором, гарантом выполнения Минских договоренностей. Что мы потом узнали от господина Олланда? Что они не собирались их выполнять? Я бы на мести Катрин Колонна лучше бы помолчала по поводу гарантий и обязательств по урегулированию отношений между странами, где Франция себя сама называет или считает посредником. Лучше бы она сначала про Минские договоренности отчиталась. Все таки это резолюция Совета безопасности ООН", - сказала она.