Двери реинтеграции не закрыты - депутат Расим Мусабеков в программе "Диалог с Тофиком Аббасовым"

На платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Гостем передачи стал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, политолог Расим Мусабеков, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Расим Мусабеков отметил, что азербайджанцев в свое время жестоко изгнали из Армении, угрожая им. "Это была этническая чистка. Но в отличие от Армении, мы создали для армян условия, чтобы они остались. Все армяне, покидавшие территорию нашей страны, были опрошены, у них спрашивали, почему вы уезжаете? Большинство из них ответило, что их заставляет уезжать сепаратистский режим. За этим процессом стояла злонамеренность, чтобы обвинить Азербайджан, возложить ответственность в связи с компенсацией на Азербайджан. Но сделать этого не получится. Мы и сегодня говорим, что дороги открыты, двери реинтеграции не закрыты. Если речь идет о людях, живущих в Карабахе, которые являются местными - из Карабаха, а не армянами, переселившимися туда из Ливана, Сирии, они могут реинтегрироваться в наше общество", - сказал он.

АМИ Trend представляет читателям полный выпуск передачи.