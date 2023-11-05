Армяне призывают "поголовно истреблять евреев"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Мы не раз писали о том, что в Армении на самом высоком уровне проводится не только политика азербайджанофобии, тюркофобии, с недавнего времени русобофии, но и антисемитизма. Ненависть к еврейскому народу среди армян существует на протяжении многих лет. Героизация фашиста Гарегина Нжде и отношение к Израилю после Второй Карабахской войны из-за продажи оружия Азербайджану являются тому ярчайшим примером.

А теперь с новыми оскорблениями в адрес евреев выступил бывший советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян. Cоответствующее видео распространено в соцсети Х (ранее Twitter).

В частности, Погосян заявил, что никогда не признавал Холокост.

"Евреи - это деструктивный народ, который не имеет права находиться на этой земле. Вас, шакалов, надо истреблять поголовно. Я человек, который всю жизнь занимался разведкой, делал операции на уровне вашего Моссада и выше. Благодарите бога, что я не помогал ХАМАС-у и Хезболле. Если бы мой интеллект работал на них, у вас было бы не 1000 убитых, а 100000. Я буду считать уничтожение всего вашего народа сверхсправедливым актом. Вы фашистское государство, фашисты. Вы помогаете Азербайджану убивать наш народ, поставляя им оружие. Вы не оставили ни в одной стране мира свой отпечаток", - разбушевался экс-советник.

По его словам, теперь он будет помогать врагам еврейского народа.

"Вы будете иметь вместо одного убитого тысячу. Я буду помогать и кричать на весь мир о справедливом убийстве евреев...Я приветствую убийство евреев...Всю вашу нацию уничтожали заслуженно еще со времен Гитлера", - сказал Погосян.

Как видим, сегодняшняя Армения стала страной с наибольшим количеством призывов к антисемитизму в мире. А что ещё можно было ожидать от современных армян? Ненависть против других народов пропагандируется в РА десятилетиями. Однако, мир закрывает глаза на подобные выкрики армян и говорит о "демократичной Армении". Такие, как Владимир Погосян должны быть, как минимум, арестованы и наказаны за разжигание межнациональной ненависти. Но армянские власти предпочитают бездействовать.

Международному сообществу следует всерьез отнестись к антисемитизму, который с каждым годом становится сильнее в Армении. Победа во Второй Мировой - это победа за пределами человеческих возможностей, это наш сегодняшний мир на Земле. Это была не только победа над фашистской Германией, это был шаг, направленный на искоренение фашизма. Насколько недалекими должны быть нынешние люди, насколько должны они не уважать своих предков, которые принесли себя в жертву, чтобы сейчас прославлять фашистскую идеологию, которая была построена лишь на бесосновательной ненависти к еврейскому народу? Страшно, когда и армянская молодежь объединяется под знаменами фашизма. Это говорит о недостатке образования, о неконтролируемой агрессии.