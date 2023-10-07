Новая волна антисемитизма среди армян

Автор: Мехти Ахмедзаде

С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну и сообщил о призыве резервистов. Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале "контртеррористической операции" под названием "Железные мечи".

На фоне этих жутких событий, происходящих в Израиле, армяне выражают радость по поводу гибели евреев в результате террористических атак. Армянские Телеграм-каналы полны публикаций на эту тему.

После позорного поражения во Второй Карабахской войне среди армян с новой силой начала распространяться не только русофобия, но и антисемитизм. Россию армянство пытается до сих пор обвинить в "предательстве" и "бездействии", а еврейский народ в продаже оружия и поддержке Азербайджана.

Впрочем, ненависть к евреям в Армении не является чем-то новым. Наряду с учениями фашиста Гарегина Нжде, которому "древнейшие" везде возводят памятники, террористы ASALA начали угрожать еврейскому народу нападениями.

4 октября организацией было совершена варварская атака на синагогу в Ереване. Армянские террористы заявили, что "скоро будут еще более смелые операции".

В заявлении, распространенном ASALA, первое нападение называется "успешной операцией устрашения против всемирного еврейского центра в Ереване".

"Евреи являются заклятыми врагами армянского государства и армянского народа. Это предупреждение: наша успешная операция 3 октября в Ереване - это только начало. Каждый раввин будет в поле нашего зрения", - говорится в заявлении террористической организации.

Более того, ASALA прямо угрожает войной против израильских евреев в Европе, Америке, Канаде, Грузии, если правительство Израиля продолжит поддерживать Азербайджан.

"Ни один израильский еврей не будет чувствовать себя в безопасности, приезжая в эти страны", - отмечается в заявлении.

Это является очередным наглядным примером антисемитизма в армянском обществе, а также демонстрирует отсутствие толерантности к носителям иной этнической идентичности и религиозных убеждений.

Ненависть против других народов пропагандируется Арменией десятилетиями. Как видим, кроме тюркофобии и азербайджанофобии, это еще и антисемитские настроения.

Несмотря на то, что на дворе прошла почти четверть XXI века, люди в мире научились уважать друг друга, считаться со взглядами других, но в моноэтнической стране все еще сохраняются неонацистские и антисемитские тенденции, имеющие исторические корни.

Как результат, сегодняшняя Армения стала страной с наибольшим количеством призывов к антисемитизму в мире. Не принимая во внимание факт того, что никто и никогда в мировой истории не извлекал выгоды из подобных действий.