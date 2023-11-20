Сегодня в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

На конференции будет проведен обмен мнениями по таким темам, как продвижение прав женщин и расширение возможностей женщин в рамках Движения неприсоединения, а также важность роли женщин в вопросах устойчивого развития, экономического роста, мира, безопасности и других областях.

Всего в мероприятии принимают участие около 60 делегаций, в том числе представители стран-членов Движения неприсоединения, а также государств, имеющих статус наблюдателей при ДН, международных организаций и высокопоставленные официальные лица, приглашенные в качестве специальных гостей.

Отметим, что Азербайджан возглавляет Движение неприсоединения - крупнейшую международную организацию после Генеральной Ассамблеи ООН с 2019 года. Единогласным решением стран-членов ДН, высоко оценивших работу Азербайджана во время председательства в организации, оно было продлено еще на один год.

Проведение Президентом Ильхамом Алиевым специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с пандемией, борьбе с прививочным национализмом и принятию резолюций в этом направлении является показателем успешного председательства Азербайджана в ДН. В результате успешного председательства Азербайджана, сегодня Движение неприсоединения рассматривается в мире как пример мультилатерализма.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!