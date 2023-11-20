https://news.day.az/politics/1615839.html МИД Азербайджана об отсутствии реакции на факты незаконной транспортировки оружия Арменией
МИД Азербайджана об отсутствии реакции на факты незаконной транспортировки оружия Арменией
Баку не увидел реакции международного сообщества на то, что Армения незаконно транспортировала оружие через территорию Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана заявил представитель МИД Айхан Гаджизаде.
"Более 30 лет Армения не только оккупировала азербайджанские территории, но и размещала здесь свое военное оборудование и технику", - сказал он.
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