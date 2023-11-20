МИД Азербайджана об отсутствии реакции на факты незаконной транспортировки оружия Арменией

Баку не увидел реакции международного сообщества на то, что Армения незаконно транспортировала оружие через территорию Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана заявил представитель МИД Айхан Гаджизаде.

"Более 30 лет Армения не только оккупировала азербайджанские территории, но и размещала здесь свое военное оборудование и технику", - сказал он.

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