США готовы содействовать переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы продолжаем контакты с руководством обеих стран и выражаем готовность способствовать установлению достойного и прочного мира. Важно, чтобы Армения и Азербайджан обсуждали и решали проблемы напрямую на благо региона. Мы готовы содействовать этим переговорам. Мы видели, что другие страны предлагали свою роль в этом процессе. Мы считаем важным, чтобы обе страны проводили переговоры напрямую, чтобы достичь прочного соглашения. Как и раньше, мы готовы содействовать этим переговорам, и приветствуем такие усилия других стран", - сказал он.

Отметим, что Баку отказался от встречи, которая должна была состояться 20 ноября 2023 года в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сказали в МИД Азербайджана в ответ на необоснованные заявления помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена на слушаниях подкомитета по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей, односторонние и предвзятые заявления являются бесполезными, необоснованными и неприемлемыми.

"Такой односторонний подход может привести к тому, что США утратят свою роль посредника. Важно отметить, что в этих условиях мы не считаем возможным проведение предлагаемой встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении 20 ноября 2023 года в Вашингтоне", - сказали в ведомстве.