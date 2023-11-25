Сотрудничество Центральной Азии и Азербайджана строится на высоком уровне политического доверия

Формула успеха стран оси Центральная Азия - Южный Кавказ строится на таких категориях, как стабильность и безопасность. Стабильность очень важна для развития региона. Если нет стабильности, это ведет к проблемам в экономике, торговле, инвестиционном сотрудничестве, да и в прочих сферах.

Об этом сказал в беседе с Day.Az казахстанский эксперт Замир Каражанов.

Уровень сотрудничества между нашими странами связан с высокой планкой политического доверия, которое имеется между Азербайджаном и Центральной Азией. Уровень политического доверия это один из основополагающих факторов. Давайте посмотрим, что происходит в мире. Наблюдающаяся серьезная политическая турбулентность напрямую связана с кризисом доверия между странами. Очень важно в такой ситуации сохранять тот уровень доверия, который есть между государствами нашего региона. Хотя этот аспект носит политический характер, он окажет позитивное влияние на развитие региона и решение тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Конечно же, это будет влиять на развитие наших экономик и, как следствие, на развитие наших обществ.

Как я уже сказал, составной частью формулы успеха является и безопасность. Вопрос безопасности связан и с внешними, и с внутренними угрозами. Хочу подчеркнуть, что в этом плане Азербайджан 2023 год закончил достаточно успешно. Была восстановлена территориальная целостность страны, и осталось только подписать мирный договор с Арменией, который определит границы между странами. Думаю, этот вопрос будет решен, произойдет окончательная нормализация между двумя соседями. И по мере нормализации отношений с Азербайджаном у Армении появится возможность двигаться в региональные проекты. От расширения сотрудничества выиграют все.

На мой взгляд, формула успеха для оси Центральная Азия - Южный Кавказ такова.

Казахстан очень заинтересован в развитии коридоров и хочет иметь доступ к транспортной инфраструктуре, охватывающей евразийский континент. Имеется в виду автомобильная и железнодорожная магистраль, выходящая из Китая и идущая дальше в Европу. Казахстан это страна с, в основном, сухопутными границами, и обеспечение товарооборота, грузооборота во многом зависит от доступа к транспортной сети соседей и развития транспортной инфраструктуры региона.

На основе этого понимания и интереса к транспортной сфере у нас может появиться заинтересованность и к сотрудничеству в других сферах. Дорога, действительно, может объединять. Между Казахстаном и Азербайджаном растет не только количество соглашений, но и сферы, которые они охватывают. Это и экономическое, торговое, сотрудничество в сфере инвестиций, образования, культуры, гуманитарное взаимодействие. Транспортные коридоры могут служить не только наращиванию возможностей в сфере транзита, но и создавать фундамент укрепления связей между нашими странами во всех областях. Сближение наших экономик приведет к росту не только экономики, но и благосостоянию населения наших стран, к тому, что наши экономики будут диверсифицированы, нефтяная доля в них будет сокращаться. Диверсификация наших экономик будет сказываться на их конкурентоспособности. Особенно на таком показателе, как отказоустойчивость, что важно на фоне глобальных кризисов.

Проблемы есть и у держав. Например, в Китае есть проблемы с рынком недвижимости. Американская экономика сталкивается с проблемами, когда в целях борьбы с инфляцией федеральная резервная система повышает процентную ставку и тем самым сдерживает деловую активность. Европейские экономики тоже находятся сегодня не в лучшем состоянии. Так, немецкая экономика, одна из ведущих в Европе, переживает застойные времена.

В такой ситуации особое внимание должно уделяться региональному сотрудничеству. На мой взгляд, это один из выходов из той ситуации, которая сегодня наблюдается в глобальной экономике. Дело в том, что наши не производят сами все, в чем нуждаются. Эта продукция импортируется. Между тем, у наших стран есть возможность самим наладить производство этих видов продукции не сырьевой группы и наращивать торговлю. Есть возможности для обеспечения продовольственной безопасности за счет собственных ресурсов. Продукты питания это очень чувствительный фактор и для экономики, и для населения, рост цен на продовольственные товары бывает достаточно болезненным для населения.

Если наши страны будут сотрудничать в аграрной сфере, то смогут решить вопрос региональной продовольственной безопасности.

Если говорить о значении регионов Центральной Азии и Южного Кавказа в нынешнем геополитическом раскладе, то ситуация очевидна. На данный момент мы наблюдает усиление геополитической напряженности, я бы даже сказал, геополитического хаоса в мире. Вокруг наших регионов сейчас разворачиваются конфликты, льется кровь. В этой ситуации коридор, проходящий по оси ЦА-ЮК, приобретает большое значение. Этот коридор позволяет поддерживать связь между двумя сторонами континента - Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой. Очень важно, чтобы грузопоток между ними был стабильным, и основную роль тут играют транспортно-логистические коридоры. Сегодня можно наблюдать рост грузопотока из Азии в Европу через Азербайджан и в обратном направлении - в ЦА и Китай.

Понятно, что новая геополитическая ситуация во многом связана с ситуацией, сложившейся вокруг России. Российское направление всегда рассматривалось как наиболее оптимальное для транзита грузов, но поскольку введены санкции, ограничивающие грузопоток, основное внимание уделяется оси Центральная Азия - Южный Кавказ с последующим выходом на Турцию и далее в Европу. Это уже заметно по тому, что вопрос транзита между Азией и Европой поднимается на всех встречах с участием представителей стран Центральной Азии или Азербайджана. Очень большое внимание проявляют к этому вопросу наши европейские партнеры. Они хотят видеть наши страны независимыми от влияния держав. Нейтральный и независимый статус обеспечивает стабильные грузоперевозки. Позиция Европы заключается в том, чтобы наши страны сохраняли свой суверенитет и независимость.

Думаю, напряженность между Западом и Россией это надолго, санкции вряд ли могут быть быстро отменены. Поэтому направление Центральная Азия - Южный Кавказ будет востребовано, и на этой почве будет заложен хороший фундамент для сотрудничества двух регионов. У нас есть все возможности для того, чтобы экономическое сотрудничество приносило плоды и служило нашим народам.

Лейла Таривердиева