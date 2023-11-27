"Наполовину беременный" Овик Агазарян: истерика в армянских СМИ

Автор: Акпер Гасанов

Депутат от фракции "Гражданский договор" НС Овик Агазарян довел до истерики ту часть армянской общественности, которая продолжает жить вчерашним днем, находясь в плену у непроходящих мифов и иллюзий. Таковые есть, что неудивительно, и в рядах армянских СМИ. В итоге, в кои-то веки из РА прозвучало что-то похожее на здравую позицию, как в адрес того, кто посмел что-то такое ляпнуть, понеслись комья грязи.

Дело было в эфире телеканала 24TV. Выступив там, Агазарян и заявил, что он против деятельности "государственных органов" "арцаха" в РА, что, по его словам, противоречит процессу нормализации отношений с нашими соседями. Сразу замечу, что Овик, пытаясь играть роль объективного и трезво мыслящего политика, не сумел удержаться от погружения в болото древней армянской тоски по тому, чего не было, нет и не будет.

Никаких "государственных органов" и никакого "арцаха" в реальности не существовало. Даже РА не решилась признать официально этот плод всеармянской галлюцинации. Причем, этого не было сделано даже в тот период, когда президентами РА были Роберт Кочарян и Серж Саргсян - два бывших лидера карабахской хунты. Ясное дело, что и при Николе Пашиняне в РА этого сделано не было.

При этом, действующий премьер-министр РА умудрился запомниться целым рядом провокационных шагов, сделавших неизбежной 44-дневную войну. Это ведь он орал в центре Еревана, что "Карабах - это Армения и точка". Он же, летом 2020 года отдал приказ армянской армии спровоцировать боевые столкновения в товузском направлении. Целью этих шагов было стремление вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт ОДКБ.

Ничего путного из этого у армянской стороны не получилось. Азербайджанская армия, ведомая Президентом и Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, одержала историческую победу в 44-дневной войне. Одержала, несмотря на то, что в ходе 44-дневной войны, по приказу Пашиняна по мирным азербайджанским городам наносились ракетные удары, в результате чего погибли сотни мирных жителей. Но тогда Овик Агазарян помалкивал на тему нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

А вот сейчас он голосит вовсю. "Получится, что мы неискренни в своих устремлениях продвигать мирную повестку. Вы продвигаете мирную повестку дня, но поддерживаете Национальное собрание и правительство "арцаха", чтобы завтра напасть на Азербайджан и вбить клин в дружбу армянского и азербайджанского народов? Нет, это не мир", - сказал Агазарян.

Вот так отрезвляюще действует на армянские политические умы победа Азербайджана в 44-дневной войне и блестяще проведенная контртеррористическая операция, по итогам которой наша страна восстановила суверенитет и территориальную целостность в полном объеме, а карабахская хунта вынуждена была объявить о самороспуске. При том, что ряд ее главарей был задержан и доставлен в Баку, где ждут справедливого суда над собой.

Правда, играющий в правдоруба Овик в итоге оказался каким-то "наполовину беременным". Он ведь прекрасно знает, что в Конституции Армении и ее Декларации о независимости по-прежнему значатся территориальные претензии к Азербайджану. Но об этом он помалкивает, пускаясь в рассуждения о важности демонстрации искренности официального Еревана в его устремлениях продвигать мирную повестку.

Правда, и этого оказалось достаточно, чтобы на Овика спустили всех собак. Армянские СМИ тужатся иронизировать на тему того, чего в следующий раз ждать от этого депутата от фракции "Гражданский договор" НС. Уже пошли фантазии на тему территориальных потерь Армении, хотя Азербайджан никогда не претендовал на чужие земли. У страха, как видим, глаза велики.

"И в конечном итоге наличие армянского населения станет главным клином в армяно-азербайджанскую дружбу", - пишет на эту тему одно из армянских СМИ, комментируя речи Овика Агазаряна. Тут имеет смысл заметить, что к сокращению населения РА наша страна не имеет никакого отношения. Армяне сами с этой задачей справляются. Что до армяно-азербайджанской дружбы, то до нее пока далеко.

Много чего еще предстоит сделать в этом направлении. Например, добиться возвращения в Армению изгнанных оттуда азербайджанцев. И, кстати, Овик Агазарян мог бы поднять и эту тему. Не век же ему "наполовину беременным" ходить.