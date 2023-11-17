Нескончаемая очередь "армянских Козлодоевых": по следам одной фальсификации

Автор: Акпер Гасанов

"Превращаются брюки... брюки превращаются... В элегантные шорты!".

Это фраза из кинокомедии "Бриллиантовая рука" широко известна. Но то кино! Соответственно, ко всему там показанному, вплоть до деталей похождений Горбункова, Лелика и Козодоева, который обиделся на фамилию Козлодоев, нужно относиться с юмором, как к полету фантазии авторов сценария, режиссеров, актеров.

Другое дело, что в реальной жизни мы уже видим, что в Армении появились свои Козлодоевы. Настоящие, даже заседающие в армянском парламенте. Скажу больше - к ним более применима фамилия Козлодоев, так обижавшая того, кого блистательно сыграл Андрей Миронов. Причем, из "армянских Козлодоевых" уже выстроилась очередь, не меньше той, что была в СССР, когда в магазинах появлялся дефицитный товар.

Одним из них является секретарь парламентской фракции оппозиционного блока "Армения" Арцвик Минасян. Он тоже, образно говоря, предпринял попытку превратить брюки в элегантные шорты. И у него тоже ничего путного не получилось. Но тут , как в известном анекдоте про то, что осадок останется даже после того, как ложечки найдутся. Но, перейдем к сути потуг Минасяна.

"Армяне Нагорного Карабаха депортированы, и речь идет не о 100 тыс., а о 150 тыс. человек", - заявил он в Национальном Собрании во время традиционных брифингов.

Эти цифры, по его словам, крайне важны с точки зрения работы с международными структурами.

"Им нужно давать правильную картину произошедшего", - сказал Минасян.

Вот так открыто, непринужденно раскрывается секрет нового армянского фокуса.

Он, оказывается, состоит в том, чтобы дать международным структурам "правильную картину". И тут уже не столь важно, что Минасян лжет, говоря о депортации и о Нагорном Карабахе. Очевидно, что нет никакого Нагорного Карабаха, а есть Карабахский экономический регион Азербайджана, где почти три десятка лет незаконно проживали армяне.

Они носили в своих штанах дубликатом не нужного груза синий армянский паспорт, по которому, как потом оказалось, у них особых прав в РА нет. Собственно именно поэтому десятки тысяч армян, покинувших Карабахский экономический регион Азербайджана, уже перебрались из РА в другие страны. Но об этом депутат Минасян не говорит. Чтобы не спугнуть международные структуры, надо полагать.

Он же видит, что США, Франция и ЕС в целом сейчас обещают армянам "золотые горы". О том, что "обещать - не значит жениться" в РА сейчас не думают. Над этой страной, как над дворницкой, когда там Киса Воробьянинов и Остап Бендер обсуждали сокровища мадам Петуховой, рассеялся "бриллиантовый дым". Что, естественно, открыло прямую дорогу к привычным для армянской стороны фальсификациям.

Неудивительно, кстати, что прыть тут демонстрирует представитель политической силы, которую возглавляет бывший карабахский сепаратист, а позже второй президент РА Роберт Кочарян. Он прекрасно знает, как можно грабить, как прикарманить чужие деньги. Именно на грабеже оккупированных азербайджанских территорий и самой РА, а также на прикарманивании помощи от зарубежных покровителей Армении, и обогатился Кочарян.

И вот теперь его соратник вступил в бескомпромиссную борьбу за те блага, коими Запад обещает осыпать армянскую сторону. А как можно увеличить размер этих благ? Правильно - через искусственное увеличение численности тех, на чье имя это помощь будет выделяться. И это, замечу, не новый трюк с армянской стороны. Ровно также дело обстояло и с "жертвами" так называемого "геноцида армян".

Вначале, как известно, речь шла о цифре в 300.000 человек, затем она выросла до полумиллиона, а позже до миллиона. Но в итоге, "оказалось", что "жертв" мифического "геноцида армян" якобы аж полтора миллиона человек. Обоснованные, с цифрами и фактами, аргументы турецкой стороны о том, что это фальсификация и мошенничество, на Западе слышать не желают.

Потому-то и радуется ныне армянская сторона. Она искренне верит, что и эта ее ложь будет воспринята на Западе. И я не удивлюсь, если через пару десятков лет из РА прозвучит заявление, что в Карабахском экономическом регионе проживало больше армян, чем в самой Армении. Ведь желание "превратить брюки в элегантные шорты" в нескончаемой очереди "армянских Козлодоевых" было, есть и будет неистребимым.

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