В Италии критикуют антиазербайджанскую позицию Европы

Заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли дал интервью ведущему средству массовой информации страны - изданию "Formiche" относительно процессов, происходящих на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az, комментируя несправедливые и необоснованные призывы члена Европарламента от итальянской оппозиционной партии "Движение пяти звёзд" Фабио Массимо Кастальдо к официальным лицам Европейского союза и Европарламента, заместитель министра Э.Чириэлли назвал это неуместным действием, и отметил, что это действие носит в себе риск подорвать достигнутые до настоящего времени мирные соглашения.

Говоря, что это был худший способ перейти к действиям или напрямую вмешаться в дела, связанные с малоизвестными событиями, как с точки зрения истории, так и с точки зрения международных отношений, замминистра подчеркнул, что Европа и Италия должны работать особым образом для создания смягчающей среды между Азербайджаном и Арменией.

Заместитель министра Италии добавил, что, к сожалению, в Европе всегда были те, кто разжигал армянский реваншизм и армянский национализм, сбивая с толку Ереван в вопросах, объективно не предусмотренных международным правом.

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