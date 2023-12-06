Разрядка или конфронтация - с каким "багажом" О'Брайен едет в Баку

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня в Баку прибывает помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Да-да, тот самый. Несмотря на название своей должности, в делах Евразии он явно ничего не понимает. Насчет Европы судить не беремся.

После всего, что было сказано, точнее, транслировано им в адрес Азербайджана, в Армении на этот визит делают определенный расчет. С чем едет помощник Энтони Блинкена, будет видно. Хотя Баку и согласился принять О'Брайена, это не значит, что все вопросы к американской стороне сняты. Надеемся, что этот визит поможет их снять.

Надо сказать, в Армении к визиту О'Брайена в Баку готовились очень серьезно. С понедельника соседи начали работать над созданием соответствующего фона, на котором он должен проходить. По всей видимости, в подготовке активно участвовали и европейские собратья Еревана. Как известно, в Армении в приграничье действует обширная наблюдательная миссия Евросоюза, и маловероятно, что она не в курсе происходящего.

4 декабря Минобороны, а затем и МИД Армении шумно объявили о якобы нарушении Азербайджаном режима прекращения огня на границе. Было сообщено, что некий военнослужащий ВС Армении получил смертельное ранение от руки азербайджанского снайпера. Минобороны и МИД Азербайджана дали на фейковые обвинения соответствующий ответ. В министерстве иностранных дел АР заявили, что данная клевета призвана скрыть произвол и хаос, царящие в армянской армии, а также создать искусственную напряженность в приграничных районах и привлечь внимание третьих государств.

С выводами азербайджанского МИДа нельзя не согласиться.

Таких "новостей" МО соседней страны не распространяло уже несколько месяцев. После антитеррористической операции ВС Азербайджана и ликвидации незаконных армянских вооруженных формирований, армяне притихли и перестали провоцировать ситуацию. Возможно, тот факт, что действия Баку не вызвали международного вмешательства, заставил Ереван задуматься о собственной судьбе. А может, дело было в том, что Армения получила неожиданно мощную и беззастенчивую западную поддержку. Наезды США и Евросоюза на Азербайджан резко усилились, и надобность в военных провокациях отпала. Новые опекуны должны были разрулить ситуацию и без соответствующих декораций. Однако пошел третий месяц, а ничего не произошло. Антиазербайджанские истерики постепенно затухают и того массового наступления, какое наблюдалось в первые полтора месяца после освобождения Ханкенди, не видно. Наоборот, Госсекретарь Энтони Блинкен попросил у Баку аудиенции для О'Брайена в целях нормализации отношений между Азербайджаном и США. По сообщению Госдепартамента, он встретится "с азербайджанскими должностными лицами с целью укрепления двусторонних отношений и поддержки мира между Азербайджаном и Арменией". Это значит, что в Вашингтоне ожидают не обострения противоречий, а каких-то договоренностей. Что и как будет происходить, прогнозировать не будем. но оставляем надежду на позитив.

Что можно сделать в такой ситуации? Вывести из строя американский авиапарк, организовать нелетную погоду над Атлантикой или устроить помощнику Блинкена перелом ноги Армении не по силам. Зато у нее под рукой излюбленное и проверенное "в бою" оружие - провокации. Устроить представление с трагическим финалом для соседей не проблема. МИД Азербайджана прав, говоря о хаосе и произволе в армянской армии. Трагические случаи там не редкость и какой-из из них нетрудно списать на противника. Несчастный Аракелян Герасим Аветикович умер не зря - его смерть послужила целям пропаганды. И провокаторы попали прямо в яблочно. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар уже выразил свою бесконечную обеспокоенность сообщениями с условной границы Азербайджана и Армении. В своем микроблоге Х он написал: "Тревожное сообщение о перестрелках и смертях на границе Армении и Азербайджана. ЕС постоянно взаимодействует с Баку и Ереваном. Крайне важно, чтобы на местах царило спокойствие и за столом переговоров был достигнут решительный прогресс".

Очень важно для армянской стороны собрать побольше таких "озабоченностей", чтобы быть во всеоружии. Европейские и американские чиновники постоянно говорят о мире и мечтают о достижении прогресса в этом вопросе, призывают подписать соглашение до конца этого года. На этом фоне Ереван во всеуслышание торопит Баку с ответом на армянский вариант документа. Продержав предложения Азербайджана больше двух месяцев, армяне теперь громко чуть ли не каждый день подгоняют азербайджанскую сторону, делая заявления на разных уровнях. Эти спекуляции должны привлечь внимание третьих сторон и создать ощущение, что это Азербайджан тормозит процесс, не отвечая на ответственные предложения Еревана. Армяне достаточно хорошо изучили матчасть и знают, что никто из их новых покровителей не станет напоминать им о 70 днях простоя. Вполне вероятно, что с ответом Ереван затягивал, следуя инструкциям западных папиков, которые советовали не торопиться. Ожидалось, что массированное давление на Баку заставит азербайджанскую сторону отступить, и мир будет заключаться уже на выгодных Армении условиях.

Теперь всем стало ясно, что условия для Армении становятся все более и более невыгодными. Благодаря советам посторонних Ереван потерял время и лишился тех возможностей, которые Баку из гуманистических соображений мог бы ему предоставить.

Не исключено, что в Баку помощник Блинкена едет договариваться об очередной попытке подписать мирный договор на американской площадке. Но чтобы не дать Азербайджану ставить свои условия, нужен компромат. Якобы убийство армянского военнослужащего - это прямо подарок судьбы. Трудно представить более благоприятный для армян фон, чем этот. Ведь согласно сценарию все должно выглядеть так, будто "вероломный" Азербайджан не хочет отвечать на мирные предложения Армении, да еще вынашивает агрессивные планы в отношении ее территорий.

Честно говоря, когда думаешь обо всем этом, испытываешь даже гордость. Это же надо, сколько всесильных акторов не спят ночами, изобретая способы справиться с маленьким Азербайджаном, который мешает реализации "грандиозных" планов в регионе. И что бы не придумывал этот коллективный разум, ничего не работает. Баку оказался очень крепким орешком. При попытках раскусить его можно остаться без зубов...