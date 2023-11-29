Американцы все поняли. Или почти все

Автор: Лейла Таривердиева

Государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву и попросил дать разрешение его помощнику Джеймсу О'Брайену в декабре приехать в Азербайджан. Целью приезда заявлена нормализация отношений. Президент согласился, но в обмен на снятие совершенно необоснованного и странного запрета на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. Блинкен это условие принял.

То есть США решили помириться. А для чего было ссориться, чтобы потом мириться?

Отношения Баку и Вашингтона до последнего времени были достаточно ровными, и казалось, что американская сторона проявляет даже больше понимания по поводу происходящего в нашем регионе, чем Европа. Однако после антитеррористической операции 19 сентября и восстановления Азербайджаном своего суверенитета, начали возникать аномалии. Эти аномалии ширились постепенно и, в конце концов, перешли все границы приличий. Баку старался не обращать внимания, пока высказывались лица, не облеченные официальными полномочиями, и лоббисты. Но когда дело дошло до Госдепартамента, ситуация потребовала резкой реакции и даже демарша. По-другому, к сожалению, довести свою позицию не получается. На шантаж приходится отвечать резко. Когда помощник Госсекретаря заявляет, что американская сторона отложила проведение двусторонних встреч и контактов на высоком уровне в отношении Азербайджана и в двусторонних отношениях не может быть сотрудничества как раньше, в Баку это уже не могли списать на деятельность лобби или предвыборную страду. Это было заявление официального представителя администрации об официально введенных мерах против азербайджанской стороны.

Никто ведь не думает, что господин Блинкен был не осведомлен о том, что слетело с языка его помощника? И мы тоже так не думаем. А еще мы думаем, что дело тут не во враждебности, а в неправильной ориентации Штатов в новых реалиях, сложившихся в нашем регионе после 19 сентября. Все это стало для Вашингтона очень большой неожиданностью. Впрочем, не только для него. То, что случилось, не было просчитано никакими спецслужбами и разведками, и заокеанская держава просто не смогла среагировать адекватно. Мы это понимаем и принимаем во внимание. Однако, как сказал Президент Ильхам Алиев в разговоре с Блинкеном, мы приняла во внимание и вышеприведенные заявления помощника Госсекретаря США. Был дан адекватный ответ, и азербайджанская сторона также отменила визиты высокого уровня из Соединенных Штатов.

Многие тогда посмеивались, мол, кто такой Азербайджан, чтобы связываться с самими Штатами. Говорили, сверкая эрудицией, мол, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Однако не прошло и двух недель, как Госсекретарь США позвонил в Баку и попросил дозволения приехать своему помощнику. Отказ азербайджанской стороны от встречи в Вашингтоне несколько охладил горячие головы, что, в свою очередь, способствовало корректировке ориентиров. Причем, что важно отметить, Азербайджан на официальном уровне не делал никаких лишних движений и ненужных заявлений. После печально известных слушаний в Сенате, где отличился О'Брайен, было достаточно заявления МИД и отказа от переговоров на американской площадке.

Конечно, Азербайджан куда меньше и куда слабее, чем Соединенные Штаты, у него несоразмерно меньше финансовых возможностей и инструментов влияния. Это маленькая страна, не претендующая на мировое господство, она не направляет мировые процессы и не диктует правила. Но у Азербайджана есть некоторые преимущества, которые уже не в первый раз заставляют остановиться несущееся на него стадо бизонов.

Во-первых, его действия полностью правомерны, полностью обоснованы международным правом, полностью подкреплены здравым смыслом и полностью логичны. С какой стороны не пытайся зайти, расквасишь нос о непробиваемые аргументы. На этих аргументах и факторах построен миропорядок, попытаешься расшатать его в одном месте, рухнет вся конструкция. Тридцать лет международное сообщество, в большинстве поддерживавшее оккупанта-Армению, искало лазейки для признания итогов Первой карабахской войны, но так и не смогло ничем помочь армянам. Державы, вертящие миром как вздумается, ничего не смогли сделать для того, чтобы остановить Азербайджана в 2020 году, и никак не сумели повлиять на его действия в сентябре 2023 года. Потому что действия Баку были абсолютно правомерны. В Вашингтоне это великолепно осознают. Даже пустозвон Макрон это понимает. Разница лишь в том, что французы в отличие от американцев не умеют признавать свои ошибки и делать шаги навстречу ради решения проблем.

Во-вторых, Азербайджан совершенно незаменим в региональных планах США, пусть даже те пока не до конца это осознают. Его географическое расположение, его возможности и способности Баку решать сложные задачи и привлекать партнеров бесценны. Имея такого партнера, можно больше ни о чем не беспокоиться. А Штаты очень обеспокоены. Желание американцев набросить сети на Центральную Европу не является секретом. Штаты и так, и эдак подбираются к ЦА, рассчитывая нивелировать влияние на регион Китая и России. А единственным надежным, стабильным и безопасным выходом в Азию для Запада является Азербайджан. И что самое "обидное" - Азербайджану для создания этих коридоров совершенно не нужна поддержка и разрешение центров силы. Он не нуждается ни в чьем покровительстве. У него есть друзья, союзники и надежные партнеры, делающие его сильнее.

Срединный коридор это пучок коммуникаций, не находящийся ни под чьим влиянием. Можно сказать, это уникальный случай, когда столь важный коридор не подчинен ни одному из полюсов силы и развивается, в первую очередь в интересах расположенных по маршруту следования государств. Срединный коридор реально независим, его строят сами страны региона, а Запад и Восток являются пользователями открывающихся для них возможностей. Он не зависит ни от России, ни от Запада, на него не оказывают влияние долгоиграющие конфликты Ближнего Востока. Даже карабахский конфликт не мешал функционированию проходящих через Азербайджан коридоров.

В последнее время нельзя не заметить активизацию США в центрально-азиатском направлении и то, что на каком-то этапе они пытались вести игру без учета фактора Азербайджана. Думается, прошедший на минувшей неделе в Баку саммит с участием лидеров Центральной Азии находился под пристальным вниманием американской стороны. Сделанные на его полях заявления и принятые решения еще раз продемонстрировали, что изменить направление оси Азербайджан-ЦА невозможно. Эти страны объединены еще и принадлежностью к единому тюркскому пространству. Американцам, может быть, не понять значения этого фактора, но от этого он не становится слабее.

Одним словом, в США поняли, что испортить отношения с Баку будет означать закрыть себе дорогу в Центральную Азию.

Теперь в Баку едет не умеющий контролировать свой язык господин О'Брайен. Как было сказано в ходе телефонного звонка Блинкена, он едет с целью нормализации отношений. Что подразумевается под "нормализацией", не уточняется. О'Брайен заварил кашу, и в Баку ему придется за закрытыми дверями пережить не самые приятные моменты в его жизни. Тем не менее, это помощник Госсекретаря США, который едет, чтобы чего-то добиться от азербайджанской стороны. Вероятно, после "извинений и оправданий", одной из главных тем будет организация новой встречи в Вашингтоне. Американская сторона очень боится, что инициативу в мирном процессе может перехватить Россия или же стороны обойдутся вообще без посредников. Первое маловероятно, так как общаться с Москвой Еревану строго запрещено, но второе вполне может произойти, если процесс еще затянется. Запад до сих пор не может прийти в себя от мысли, что карабахский конфликт завершился без его разрешения и участия и что Баку ничего ему не должен. Теперь делается все, чтобы записать на свой счет хотя бы окончательный мир в регионе.

Хотя Запад сегодня и наращивает присутствие в Армении, в США прекрасно понимают, что не контролируют в этом регионе ничего, кроме Еревана. Этим, кстати, в хорошем смысле этого слова пользуется Иран. Азербайджан является своеобразным щитом для Исламской Республики, потому что Баку, а не Вашингтон, определяет политику на этом пространстве, и это помогает сохранять стабильность, в том числе удерживая от безумств и сам Тегеран.

Не исключено, что помощник Госсекретаря США попытается лоббировать здесь армянские интересы, транслируя нарративы соседей, проведенные через американский сканер. В этом случае говорить о нормализации отношений будет сложно. Но это крайний вариант. Вряд ли О'Брайен командирован в Баку для того, чтобы усугубить ситуацию и совсем все испортить.

Если до даты визита ничего больше не произойдет, то, скорее всего, сторонам удастся выяснить отношения. Как говорится, для людей с интеллектом ничего невозможного нет.