Армения или Иран? - США хотят решить это за нас

Автор: Лейла Таривердиева

Минувшая неделя прошла в западном мире под девизом "всё для Армении". Хотя большинство аналитиков сходятся во мнении, что все происходящее направлено вовсе не на Азербайджан, а на Китай и Россию, тем не менее, в эпицентре неадекватной кампании находимся именно мы. Поэтому мы не можем последовать совету не обращать внимания, не реагировать и вообще делать вид, что ничего не происходит. На разделочную доску выложены наши интересы, и какие-то там истинные цели Запада нас в данном случае не должны заботить.

Запад откровенно и совершенно нелогично жертвует своими отношениями с Азербайджаном, чтобы прибрать к рукам важный регион, где сосредоточены ресурсы и транзитный потенциал. Да, пускай главной целью являемся не мы, а конкуренты Штатов Россия и Китай, а последний особенно. Китая США реально боятся и его ослаблению в последние годы посвящены все помыслы американской администрации. Да, мы в курсе, что Штаты пытаются отсечь Китай от транзитных путей, обнулись Срединный коридор, отвернуть Центральную Азию от сотрудничества с непосредственными соседями в обмен на западные леденцы. Это мы все знаем. Первоначально поддерживая Срединный коридор как противоречащий интересам России, США не ожидали, что проект на самом деле будет реализовываться, да еще так быстро. Срединный коридор - это самый функциональный и безопасный из "рукавов" китайского "Одного пояса, одного пути", и неслучайно Си Цзиньпин заявил о намерении Китая принять участие в Транскаспийском международном транспортном маршруте. То есть в этой части мира под модераторством Китая создается совершено не устраивающая Штаты реальность. Что важно - она очень устраивает Европу, готовую вкладываться в создание путей на Восток. Нет никаких сомнений, что завершение Срединного коридора и задействование транзита по этой линии на полную мощность избавило бы европейцев от многих рисков. Однако американская сторона хочет сохранить за собой единоличное право решать, как и каким путем избавляться европейским партнерам от рисков и угроз.

Кому-то кажется, что сгущаем краски? Напрасно. Нетрудно сделать выводы из позиции США, озвученной помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном на пресловутых слушаниях в подкомитете Палаты представителей на минувшей неделе. Оставим в стороне прочую возмутительную чушь и остановимся на впервые озвученном официальным представителем американского правительства недовольстве решением Азербайджана строить коммуникации в Нахчыван через Иран.

"Любой коридор должен создаваться только с согласия Армении, что приведет к транзитному буму для стран региона и мировых рынков, поскольку будет обеспечен доступ к определенным товарам. Транспортный коридор, созданный иным способом, с применением силы или с участием Ирана, встретит решительный ответ", - предупредил помощник госсекретаря.

По сути, как и с кем строить дороги, это внутреннее дело Азербайджана, ни у кого из соседей разрешения на это он спрашивать не должен. Тем более, это никак не касается заокеанской державы. Может показаться, что так Штаты пытаются выторговать выгодный транзит для Армении. Но тогда возникает вопрос, а где они были раньше? Где они были три года, в течение которых Азербайджан пытался добиться согласия Еревана на открытие дороги? Если США так озабочены "транзитным бумом", они должны были требовать от Армении согласиться на выполнение договоренностей. Дороги давно уже могли быть открыты, если бы западные опекуны Армении не поступали с точностью до наоборот. Армения является лишь формально независимым государством, все свои решения она принимает не самостоятельно, точнее, их за нее принимают другие. Прежде инструкции спускались из Москвы, теперь - из Парижа и Вашингтона. Почти наверняка Никол Пашинян понимает, насколько важно для его страны открытие коммуникаций, но пока ему не позволят идти на соглашение с Баку, он не посмеет сделать ни шага.

Но это все проблемы Армении. А у Азербайджана есть собственные интересы, которые он и реализует. Армению подтолкнули к торгу вокруг Зангезурского коридора, в результате она потеряла возможность встроиться в региональный транзит, а большой кусок пирога достался Ирану. То есть транзитный коридор все равно будет, потому что Азербайджану он нужен. И теперь помощник госсекретаря США грозит Баку "решительным ответом", если тот посмеет построить транспортные коммуникации через Иран. О'Брайен лицо официальное и озвученные им заявления не могут расцениваться как его личное мнение. В данном случае мы имеем дело с откровенными попытками американского давления, которое уже переходит все границы.

Опять же, пусть конечной целью Штатов является не маленький Азербайджан, а ослабленная войной Россия и азиатский дракон, не реагировать мы не можем, потому что под удар поставлены наши интересы. Уже не говорим, что в целом все это очень грязная игра, которая закончится мировой дестабилизацией. Америка не хочет мириться с мыслью, что она уже не самая-самая. Как злая королева из сказки, она ежедневно обращается к зеркалу с вопросом, "кто милее всех на свете", и зеркало ей отвечает, что да, ты, Америка, сильна, но вот Китай уже тебя уверенно обходит. И злая королева начинает, соответственно, принимать злые меры.

Сказки, они, знаете ли, не просто так сочинялись...

Кто-то где-то решил, что можно утвердиться в регионе без учета фактора Азербайджана. И мы не можем не обращать внимания на происходящее вокруг нас и тихо ждать, когда само рассосется. Потому что, во-первых, Азербайджан сам уже является активным игроком на евразийском пространстве, и, во-вторых, происходящее напрямую задевает наши интересы и касается нас лично. Например, принятый Сенатом США на днях законопроект S. 3000, называемый еще "Законом о защите Армении 2023 года". Кто-то считает, что на это можно не реагировать? Этот законопроект предусматривает отмену полномочий президента США по приостановке действия антиазербайджанской поправки 907 к "Акту в поддержку свободы". То есть американская администрация, если проект будет подписан, не сможет больше замораживать пресловутую поправку, даже если самим Штатам что-то очень сильно потребуется от Баку. Например, если они начнут какую-нибудь очередную войну где-то поблизости и им понадобится надежная логистика.

Факт многолетней заморозки 907-й поправки всегда бесил американское армянство, и теперь, когда Америка ушла (в определенном смысле) из Афганистана, лобби считает, что Штатам больше ничего не понадобится от Азербайджана. Наоборот, уверены менендесы, шиффы и прочие коррумпированные элементы, американцы теряют на азербайджанской активности в регионе, на развитии всех этих транспортных, газовых и прочих коридоров. Ведь известно, что именно Баку постоянно подталкивает проекты и заставляет шевелиться партнеров, чем идет против интересов заокеанской державы. Кроме того, в связи с ослаблением России появилась возможность перетащить на свое поле страны Центральной Азии, и когда это произойдет, никакой Азербайджан для координации в регионе американской стороне уже не будет нужен. Надо сказать, что в ЦА прекрасно осознают мотивы неожиданно вспыхнувшего у Запада интереса к региону. Это не только уран для Макрона, но и возможность реализации других целей - противодействие интеграции тюркского пространства, дистанцирование стран региона от Китая и тому подобное.

Разморозка 907-й поправки при сегодняшних возможностях Азербайджана - это уже не финансовая, а дипломатическая проблема. В 90-х годах запрет на финансовую поддержку Азербайджану был серьезным ударом для страны. Как это не абсурдно звучит, принята она была в 1992 году с целью "покончить с оккупацией Карабаха Азербайджаном и блокадой Армении". Уже произошел геноцид в Ходжалы, были оккупированы многие районы Азербайджана, осуществлена кровавая этническая чистка, а в Вашингтоне был проголосован подобный закон. Тогда шли разговоры, что эта поправка была принята не столько ради армян, сколько в качестве средства шантажа. Вполне возможно. По некоторым сведениям, Штаты хотели получить концессионные права на азербайджанские углеводороды, после чего санкции были бы отменены. Однако вернулся Гейдар Алиев и заключил "Контракт века", оставив ресурсы в национальной собственности.

Много чего произошло за тридцать лет. Все говорит о том, что поправка не будет отменена. Ни сегодня, ни через десять лет. Этот несправедливый и совершенно абсурдный документ будет оставаться в столе в качестве инструмента давления. Но не думаем, что кто-то всерьез относится к действенности таких механизмов. Если в тяжелых 90-х в Баку заявили, что не собираются просить "пощады" и обойдутся без американской помощи, сегодня, тем более, эти несколько миллионов долларов для Азербайджана ничего не значат. И потому устроенное 15 ноября в Сенате голосование это понапрасну потраченное время сенаторов. Вполне возможно, что, несмотря на всю сегодняшнюю напряженность, проект не будет утвержден Белым домом. А если даже и будет? Американская администрация создаст этим проблемы лишь себе, потому что все равно рано или поздно возникнет необходимость обойти поправку. Обязательно возникнет.

Опекуны Армении сделали все, чтобы не допустить появления Зангезурского коридора. Сегодня США пытаются заставить Баку отказаться от иранского транзита. Требуют и грозно предупреждают. А ради чего Азербайджан должен отказываться от своих планов? Нам лично не видно никаких плюсов от такого шага. Интересы Азербайджана никогда не выносились на торги, все решения Баку принимал сам или в сотрудничестве с друзьями и партнерами. Возможно, можно было что-то выторговать у американцев, заморозив транзитные проекты. Так всегда поступает Армения. Она торгуется и остается ни с чем. Так поступают по наивности некоторые другие страны постсоветского пространства, в число которых, надеемся, не попадут наши партнеры в Центральной Азии. Но Азербайджан никогда ни на кого не надеется и ни от кого ничего не ждет.

Что ж, пусть кто-нибудь попытается сегодня помешать Баку строить дорогу в Нахчыван через Иран. А мы посмотрим.

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