В затеянной Западом игре будет только один проигравший – и это Армения

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Слушания в подкомитете по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, прошедшие 15 ноября, оставили неприятный осадок, но не удивили. Как и прозвучавшие предвзятые заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, сменившего одиозную армянскую лоббистку Юри Ким.

Мы не первый год сталкиваемся с таким грубым отношением коллективного Запада. К сожалению, именно коллективного, когда Европа и США спелись на одной ноте и оказывают на нас массированное давление. Этот прессинг, можно сказать, оказывается на нас на ровном место, для развернувшейся кампании нет никаких реальных причин. Покровители Армении пытаются искусственно заново раздуть проблему Карабаха, которую Азербайджан уже решил, поставил в этом вопросе жирную точку и определился со всеми своими планами. Все закончилось. И это факт.

Основная масса карабахских армян покинула Азербайджан, потому что такой приказ бы отдан их сепаратистскими лидерами. Армянам было объявлено, что они должны покинуть Карабах. Сделано это было с очень четко просматриваемыми целями - использовать в дальнейшем карабахских армян против Азербайджана как "жертв этнической чистки". Остались очень немногие и не так уж много выехавших армян сейчас обращаются на специально созданный портал Миграционной службы Азербайджана, желая вернуться. Большинство же добросовестно выполняют возложенную на них задачу. Если бы армяне массово не покинули Карабах, разве было бы о чем говорить на различных обсуждениях и слушаниях?

Американцам нужен повод, и тут чувствуется подчерк АНКА, организации, которая сидит на жирных паях и питает ангажированных конгрессменов и сенаторов. В преддверии президентских выборов эта возня представляет немалую важность для потенциальных кандидатов, все они пытаются использовать армянский избирательный сегмент. И в одной точке пересекаются несколько дискурсов.

Тут имеет место также желание навязать Азербайджану зависимость, чтобы он рассорился с Россией, отодвинул Иран, и чтобы американцы хозяйничали в регионе совместно с европейцами. Американцы в этом "деле" делегировали свои полномочия европейцам, в основном Франции. Не случайно О'Брайена восхищался тем, что делает для Армении Франция. А что она такого делает, собственно? Подсовывает армянам непригодные бронемашины и прочее оборудование. Перед нами разыгрывается сценарий, посредством которого Азербайджану демонстрируются мускулы и некие политические механизмы. Мол, прекратят военную помощь, запретят визиты высокопоставленных лиц, введут разные там санкции и так далее.

Но мы, как говорится, пуганые. Бессмысленно нас пугать, шантажировать и пытаться загонять в угол. Не получится.

Пострадавшей в этой ситуации будет Армения. Ереван обманывается, попавшись на уловки западной дипломатии. В реальности Запад совершенно не думает о нуждах армянского народа, а использует его, продвигая собственные интересы. Западу нужна не Армения, а Азербайджан. Азербайджан - это действительно лакомый кусок. Нефть, газ, транзитные коридоры и все такое прочее. Одним словом, есть, за что побороться. И западные круги, желая прибрать к рукам ключи от региона, пытаются расшатать здесь обстановку. Думаю, "раздражающим" для Запада является очевидный факт, что во главе Азербайджана стоит очень энергичный и успешный политический лидер Ильхам Алиев, который в одиночку переиграл не только Армению, но и обширную команду ее сторонников и вдохновителей. Поэтому предпринимаются попытки ослабить позиции Баку. Однако наша дипломатия обладает достаточным запасом прочности в плане стратегического ресурса и имеет обширное поле для маневра. Южный Кавказ - это не только Армения, это в целом три страны плюс три региональные державы. И три последние категорически против вмешательства в регион внерегиональных сил.

Очевидно, что Армения проиграет. Если она продолжит искать счастья вне региона, она ничего не приобретет, ее просто оставят с носом. Перед глазами армян примеры Грузии, Молдовы, Украины. Запад хитер, ему никогда не было жаль тратить чужие ресурсы и жертвовать чужими жизнями, провоцируя напряженность и вооруженные столкновения вдали от своих берегов. И для меня лично нет сомнений, что в этой игре будет только один проигравший - Армения. А Азербайджан будет успешно продолжать наращивать свой баланс дивидендов. Разрыв между нами и Арменией постоянно растет и будет еще больше увеличиваться. Мы для Армении недосягаемы в плане позиции нашего лидерства. Причем, недосягаемы не только для Армении, но и для ее сторонников. Потому что Баку играет честно, умеет держать стойку и нарабатывать очки.