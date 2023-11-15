Блинкен с Макроном ездили в Центральную Азию, чтобы предотвратить Срединный коридор

Цель визитов лидеров и представителей западных стран - Блинкена, Макрона и других - в Центральную Азию заключается в том, чтобы не дать состояться транспортному коридору, который бы связывал Китай через ЦА с Европой.

Об этом сказал в комментарии Day.Az кыргызский политолог Марс Сариев.

Сухопутный проект Китая "Один пояс, один путь", отметил он, не устраивает глобальных западных акторов, так как обеспечивает безопасность КНР.

"Насколько известно, в перспективе имеются определенные планы по военному столкновению США с КНР, для чего сейчас в Азиатско-Тихоокеанском регионе наращивается военная сила вокруг Тайваня. Строительство транспортных артерий, газо и нефтепроводов создает для Китая запасной вариант, который невозможно будет перекрыть, в отличие от морских путей. Морские артерии более уязвимы. Например, можно перекрыть Баб-эль-Мандебский или Малакский проливы и парализовать китайскую экономику, так как большую часть потребляемой нефти Китай получает из Ирана", - сказал политолог.

Говоря о том, что может предложить странам региона Запад, наш собеседник отметил, что, например, Макрон прилетел в Казахстан в сопровождении представителей более 50 крупных французских компаний, предложил строительство атомных электростанций и прочие проекты. Так же и США. Казахстан же однозначно указал на схему, по которой готов работать: ресурсы в обмен на технологии.

"Казахстан понимает геополитические цели Запада, направленные на то, чтобы Астана и в целом ставшая связующим звеном Центральная Азия дистанцировались от России и Китая. Думаю, что страны ЦА понимают интригу, понимают, чем мотивированы действия западных игроков, чем мотивированы действия соседей по региону России и Китая, заинтересованных в стабильном развитии евразийского пространства. Мы понимаем, что идет борьба за Центральную Азию между глобальными игроками. Думаю, что лидеры стран нашего региона не поддадутся на авантюрные предложения Запада и смогут системно подойти к этому вопросу. География играет немалую роль, а мы никуда не денемся от России и Китая. Уверен, что позиция стран ЦА будет выверенной", - сказал кыргызский политолог.

Лейла Таривердиева