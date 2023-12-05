https://news.day.az/politics/1619464.html В Москве проходит встреча глав МИД прикаспийских государств
В Москве проходит встреча глав МИД прикаспийских государств
В Москве началась встреча глав МИД прикаспийских государств, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МИД РФ.
Встреча проходит под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В заседании принимают участие министры иностранных дел прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.
Отметим, что 4 декабря Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию для участия в данном мероприятии.
В ходе визита запланировано выступление министра на заседании и проведение двусторонних встреч.
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