Китай назвал свои красные линии в Тайваньском вопросе

"Независимость Тайваня" означает войну и несовместима с миром в Тайваньском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" несовместима с миром в Тайваньском проливе. "Независимость Тайваня" означает войну и является тупиком", - отметил он, комментируя недавнее заявление главы администрации острова Цай Инвэнь о том, что "Тайваню не нужен мир по-гонконгски".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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