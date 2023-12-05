Казахстан поддерживает инициативу Азербайджана по предотвращению обмеления Каспия

Казахстан поддерживает инициативу Азербайджана, направленную на предотвращение обмеления Каспийского моря.

Как передает во вторник Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Каспийское море является уникальным экосистемным объектом и его состояние оказывает прямое воздействие на природу и жизнь в прибрежных странах. Поэтому нашей общей задачей является обеспечение его экологической безопасности", - сказал он.

Министр добавил, что данная проблема касается всех государств региона без исключения и требует согласованных, своевременных и эффективных действий.

"По инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева до конца текущего года Казахстан создаст научно-исследовательский институт по изучению Каспийского моря. Его деятельность, в первую очередь, будет направлена на изучение проблем обмеления Каспия. Мы также всецело поддерживаем инициативу Азербайджана о формировании пятисторонней рабочей группы по обмелению Каспия с привлечением соответствующих специалистов и ученых", - сказал он.

Мурат Нуртлеу также отметил важность инициативы Президента Туркменистана, озвученной на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о привлечении институтов ООН к процессу изучения этой проблемы.

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